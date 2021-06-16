وطالبت مقدونيا الشمالية بالتحقيق في احتفال المهاجم النمساوي بعد تسجيله لهدف جاء أواخر اللقاء.
وفتح اليويفا تحقيقاً بحق أرناوتوفيتش الذي احتفل بعصبية وبطريقة مثيرة للجدل أمام جماهير مقدونيا الشمالية فيما تدخّل زميله دافيد ألابا لتهدئته.
وطالبت مقدونيا الشمالية بالتحقيق في احتفال المهاجم النمساوي بعد تسجيله لهدف جاء أواخر اللقاء.
وفتح اليويفا تحقيقاً بحق أرناوتوفيتش الذي احتفل بعصبية وبطريقة مثيرة للجدل أمام جماهير مقدونيا الشمالية فيما تدخّل زميله دافيد ألابا لتهدئته.
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