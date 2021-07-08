وبذلك سيكون كايبرس أول هولندي يقود نهائيا لليورو.

وسبق لكايبرس البالغ عمره 48 عاما أن قاد سبعة نهائيات أوروبية سابقة ما بين مسابقات الأندية والمنتخبات السنية، كما قاد ثلاث مباريات في البطولة الحالية آخرها ربع النهائي بين الدنمارك وجمهورية التشيك.

