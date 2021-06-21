وبهذا الفوز رفع المنتخب النمساوي رصيده إلى 6 نقاط خلف متصدرة المجموعة هولندا التي حققت العلامة الكاملة والنقاط التسع بفوزها على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة، في حين حلّت أوكرانيا في المركز الثالث (3 نقاط) ولم تفقد الأمل بالتأهل كأفضل منتخب ثالث بانتظار باقي النتائج.

وستواجه النمسا في ثمن النهائي يوم السبت القادم إيطاليا في ملعب ويمبلي من أجل مقعد في ربع نهائي يورو 2020.





التغطية المباشرة

- الدقيقة 90+4: نهاية المباراة بفوز النمسا وتأهلها للمرة الأولى في تاريخها لثمن نهائي بطولة أمم أوروبا.

- الدقيقة 90: محاولات أوكرانية مستمرة لتعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة ولكن المنتخب النمساوي متماسك.

- الدقيقة 87: عرضية خطيرة جداً من رومان يارمتشوك أمام المرمى النمساوي ولكن الكرة تمر وحيدة أمام المرمى!

-الدقيقة 68: ضغط كبير من لاعبي المنتخب الأوكراني في هذه الأثناء سعياً وراء هدف التعادل. شيفتشينكو يدفع بمارلوس مكان شابارينكو.

- الدقيقة 62: يارمولينكو ينفذ ركنية من الناحية اليسرى ومدافع النمسا لاينر يحولها بالخطأ نحو مرماه لكن الحارس باخمان يبعدها ببراعة!!!

- في المباراة الثانية ضمن المجموعة الثالثة والتي تجري في نفس التوقيت، هولندا التي ضمنت تأهلها منذ الجولة الثانية، تتجه لتحقيق العلامة الكاملة بتقدمها على مقدونيا الشمالية بثلاثية نظيفة.

- أمام المنتخب الأوكراني 45 دقيقة من أجل التدارك وقلب الطاولة على النمسا لضمان مواصلة المشوار في المسابقة الأوروبية العريقة.

- الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني. شيفتشينكو يدفع بفيكتور تسيغانكوف مكان روسلان مالينوفسكي الذي لم يقدم أداء جيداً في الشوط الأول.

- الدقيقة (45+3): نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق للمنتخب النمساوي الذي كان الأقوى والأخطر، مهددا مرمى الحارس الأوكراني بوشان في أكثر من مناسبة، ولا شك بأن هذا الأداء سيدفع المدرب أندريه شيفتشينكو لتغيير خطته في الشوط الثاني وإجراء بعض التغييرات.

- الدقيقة (45+2): أرنوتوفيتش يفشل مرة جديدة في تعزيز النتيجة!

- الدقيقة 43: فرصة تعزيز النتيجة تضيع على المنتخب النمساوي!!!! شوبف يتقدم على الجهة اليمنى ويعكس كرة متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حيث ماركو أرنوتوفيتش وحيداً بمواجهة الحارس، لكن تسديدته تخطأ المرمى مضيعاً فرصة كبيرة لمنح التقدم لبلاده!!

- الدقيقة 37: أفضلية كبيرة للمنتخب النمساوي الذي يقدم أداء أعلى من نطيره الأوكراني، وفرصة خطيرة جداً للمنتخب الأحمر عبر كونراد لايمر لكن الحارس الأوكراني يتألق في التصدي!!

- الدقيقة 31: بومغارتنر صاحب الهدف يخرج من المباراة اثر معاناته من إصابة بالرأس والمدرب النمساوي يستبدله بأليسندرو شوبف.

- الدقيقة 29: ميكولا شابارينكو يرواغ الدفاع النمساوي ويصوّب كرة محكمة على المرمى لكن الحارس النمساوي دانيال باخمان يتصدى لها ببراعة!

- الدقيقة 21: هدف للنمسا!!!!!!!!!!!! ألابا ينفذ ركلة ركنية من الناحية اليسرى إلى وسط منطقة الجزاء وكريستوف بومغارتنر يحول الكرة بقدمه إلى داخل الشباك الأوكرانية! تقدّم مستحق للنمسا!

- الدقيقة 17: دافيد ألابا يتقدّم على الناحية اليسرى ويحول عرضية خطيرة أمام المرمى الأوكراني لكن الكرة تمر من دون أن يستغلها أي لاعب نمساوي!

- الدقيقة 1: الحكم التركي جنيد تشاكر يطلق صافرة انطلاق مباراة أوكرانيا والنمسا التي تحتضنها العاصمة العاصمة الرومانية بوخارست في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في يورو 2020

تشكيلة أوكرانيا

تشكيلة النمسا