أقيمت المباراة على ملعب " أرينا ناسيونالا" في العاصمة الرومانية بوخاريست، وافتتح التسجيل المنتخب النمساوي عبر مدافعه ستيفان لاينير في الدقيقة 18 قبل أن يتعادل نجم مقدونيا الشمالية التاريخي غوران بانديف لبلاده في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 78 تقدم نجم المنتخب النمساوي ولاعب ريال مدريد دافيد ألابا من الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية رائعة انقض عليها المهاجم ميكائيل غريغوريتش محرزاً الهدف الثاني للنمسا.

ومع دخول المباراة في دقائقها الأخيرة سيطر المنتخب النمساوي تماما على أحداث اللقاء وتمكن مهاجم الفريق ماركو أرناوتوفيتش من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ويعد هذا الانتصار تاريخياً للمنتخب النمساوي إذ أنه الفوز الأول للفريق في تاريخ مشاركته في بطولات أمم أوروبا، كما أنه الفوز الأول للنمسا في أي بطولة عالمية منذ مشاركتها في مونديال 1990.

ظهور تاريخي لمقدونيا الشمالية

وحملت المباراة نكهة خاصة لغوران بانديف القائد التاريخي لمقدونيا الشمالية التي تخوض نهائيات إحدى البطولات الكبرى للمرة الاولى في تاريخها، حيث بات في سن الـ 37 عاماً و321 يوماً ثاني أكبر الهدافين في تاريخ "يورو"، خلف عميد الهدافين النمساوي إيفيتسا فاستيتش الذي سجل في سن الـ 38 عاماً و257 يوماً في نهائيات 2008 من ركلة جزاء أمام بولندا في دور المجموعات ليفرض التعادل 1-1.

ويعتبر بانديف هداف المنتخب (38) والأكثر خوضاً للمباريات الدولية مع "الأسود الحمراء" (119).

أحداث المباراة

وفي العاصمة الرومانية بوخارست، افتتحت النمسا التسجيل بعد تمريرة عرضية طويلة من قائد لايبزيغ الألماني مارسيل سابيتسر إلى المتربص ظهير بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني ستيفان لاينر عند القائم تابعها "على الطاير" عكسية في شباك الحارس ستولي ديميتريفسكي في الدقيقة 18.

واحتفل لاينر بهدفه رافعاً قميصاً بيضاء كتب عليه "إريكسن ابقَ قوياً"، في تحية إلى اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن الذي تعرض لوعكة صحية ونقل على إثرها إلى المستشفى خلال مباراة فريقه أمام فنلندا السبت.

وكادت النمسا أن توجه ضربة قاضية لمنافستها، إلا أن ديميتريفسكي تصدى على دفعتين لكرة مهاجم شتوتغارت الألماني ساشا كالايدجيتش في الدقيقة 22.

وعادل بانديف لمنتخب بلاده مسجلاً في المرمى الخالي بعدما استفاد من تردد بين قائد النمسا المدافع دافيد ألابا وحارسه دانييل باشمان الذي خرج من مرماه برعونة ليصطدم بالمهاجم ألكسندر ترايكوفسي في الدقيقة 28.

في الشوط الثاني، وقف ديميتريفسكي سداً منيعاً أمام رأسية البديل ميكايل غريغوريتش في الدقيقة 64، قبل أن يخدعه الأخير بعدما تابع بتسديدة عرضية من ألابا في المرمى في الدقيقة 78.

ووجهت النمسا الضربة القاضية لمقدونيا بعدما استفاد البديل الآخر ماركو أرناوتوفيتش من رمية جانبية ليتوغل بالكرة ويتجاوز الحارس ويسدد في المرمى الخالي في الدقيقة 89.