وكتب إريكسن تحت صورة له وهو يبتسم على سريره في المستشفى "لا يزال يتعين علي إجراء بعض الفحوصات في المستشفى لكني أشعر أنني بحالة جيدة".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا والذي شكر جماهيره على كل رسائلهم "الآن سأدعم لاعبي المنتخب الدانماركي في المباريات القادمة. العبوا من أجل الدنمارك بأسرها".

وسقط إريكسن المتوج مع إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، فجأة على الأرض عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس قريبة قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وقال طبيب المنتخب الدنماركي مورتن بويزين الأحد إنه "ليس لديه تفسير" لما حصل"، موضحا "لقد توقف قلبه وقمنا بتدليكه لإنعاشه. لقد كانت سكتة قلبية".

لا يمكن الاستغناء عنه

وروى مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند أن إريكسن شاهد الدقائق العشر الأخيرة من مباراة منتخب بلاده وفنلندا من المستشفى وكان على اتصال يومي بالفريق، الأمر الذي طمأن المنتخب "الأحمر والأبيض" قبل يومين من القمة المرتقبة ضد بلجيكا المصنفة أولى عالميا.

وقال هيولماند: "يمكننا التركيز أكثر فأكثر على كرة القدم والاستعداد للمباراة"، لكنه لا يعرف ما إذا كان جميع اللاعبين سيقفون على أقدامهم للمشاركة في المباراة المقررة بعد ظهر يوم الخميس.

بعد خسارته النقاط الثلاث عقب خسارته المفاجئة أمام فنلندا السبت، يدرك المنتخب الدنماركي، البطل المفاجأة عام 1992، جيدا أن أي نتيجة مخيبة أمام بلجيكا ستهدد حظوظه في مواصلة مغامرته القارية.

وقال هيولماند "سنستعد قدر المستطاع لكنها ستكون مليئة بالعواطف. يجب أن نستخدم هذه المشاعر في المباراة وأن نكون مستعدين للقتال".

وشطب المدرب سؤالا حول خليفة إريكسن ضد بلجيكا، وقال "لا أحد يستطيع أن يحل محل كريستيان. لا أحد. هذا غير ممكن. إنه أفضل لاعب بالكرة (...) هو قلب المنتخب".



ووعد هيولماند قائلا: "معاً، سنفعل شيئًا آخر (...) وسيكون لدينا فريق قوي جدًا على أرضية الملعب"، معتبراً أنه سيكون "من الصعب التغلب عليه".