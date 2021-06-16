وبرغم الآمال التركية في تعديل الأوضاع عقب السقوط المدوي أمام إيطاليا في المباراة الافتتاحية، إلا أن الأمور من المتوقع أن تكون صعبة، خاصة أن المنتخبَ الويلزي يريدُ هو الآخر تحقيقُ فوز ٍ يقربُه أكثر من التأهل، ويبعدُه عن الحساباتِ المعقدة.