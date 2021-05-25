وغاب مانويل لاتزاري عن اليوم الأوّل للمعسكر لأسباب شخصية، فيما وصل بقيّة ُ اللاعبين رفقَة أسرهِم، وذلك من أجل المرحلة ِالأولى من المعسكر الإعداديّ، ويُخطّط المدرب روبيرتو مانشيني لخوض مرحلتـَين إعداديّتـَين.

وستشهد الأولى تلقّي جميع ِ اللاعبين للـَقـَاح كورونا مع تدريبات خفيفة، حيث يسعى مانشيني لمنح اللاّعبين بعضَ الرّاحة، وكذلكَ الاقتراب من بعضـِهم البَعض، على أن تكونَ المباراة ُ الإعداديّة الأولى أمام (سان مارينو) يوم الجمعة، وبعدها سيَحصُل اللاعبون على راحة ٍ حتى الأول من يونيو، وهو موعِد ُ الإعلان عن القائمةِ النهائيّة للأتزوري للمشاركةِ في اليورو.