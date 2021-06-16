متابعة - محمد أنور قلمامي

حجزت إيطاليا أولى البطاقات المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي لبطولة "يورو 2020" المقامة حالياً في 11 مدينة أوروبية، وذلك بتحقيقها فوزها الثاني توالياً في المجموعة الأولى وجاء على حساب سويسرا 3-0 الأربعاء على ملعب الأولمبيكو في روما.

ووقّع مانويل لوكاتيلي (26) و(52) وتشيرو إيموبيلي (89) أهداف الأتزوري.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن ويلز الفائزة اليوم أيضاً على تركيا متذيلة الترتيب 2-0 (دون نقاط).

أما سويسرا فقد حلّت في المرتبة الثالثة برصيد نقطة يتيمة.

وحافظت إيطاليا التي افتتحت منافسات المسابقة القارية بفوز كبير على تركيا بثلاثية نظيفة على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة والعشرين توالياً.

أرقام من وحي مباراة إيطاليا وسويسرا

● لم تخسر إيطاليا في آخر 58 مباراة رسمية أقيمت على أرضها، وآخر خسارة كانت في 1999 ضد الدانمارك في تصفيات أوروبا 2000 في نابولي (فازت 45 مرة وتعادلت في 13 مناسبة).

● خسرت سويسرا للمرة الأولى في بطولة أوروبا منذ خسارتها في الجولة الثانية من يورو 2008، وهذه الخسارة أنهت سلسلة استمرت لـ6 مباريات دون خسارة (فازت مرتين وتعادلت في 4 مناسبات).

● حافظت إيطاليا على نظافة شباكها في آخر 10 مباريات في كافة البطولات، 965 دقيقة منذ هدف فان دي بيك في أكتوبر الماضي. للمرة الأولى تحافظ على نظافة شباكها في 10 مباريات منذ الفترة "نوفمبر 1989-يونيو 1990".

● لم تفز سويسرا في 9 مباريات ضد إيطاليا في كافة البطولات (تعادلت 4 مرات وخسرت في 5 مناسبات) منذ فوزها في بيرن 1993.

● لم تخسر إيطاليا في 29 مباراة بكافة البطولات (فازت 24 مرة وتعادلت في 5 مناسبات)، منذ خسارتها في دوري الأمم الأوروبية ضد البرتغال 2018. خاضت سلسلة أطول مرةً واحدة فقط (30 مباراة بين نوفمبر 1935 ويوليو 1939).

● خسرت سويسرا بفارق 3+ أهداف للمرة الأولى منذ خسارتها 2-5 ضد فرنسا في كأس العالم 2014 – هذا اللقاء كان الـ76 منذ تلك الخسارة.

● بفوزها بثلاثية نظيفة ضد تركيا وسويسرا، إيطاليا ثاني منتخب يحقق الفوز في أول مباراتين في بطولة أوروبا بفارق 3+ بعد هولندا في 2008 (3-0 على إيطاليا و4-1 على فرنسا).

● مانويل لوكاتيلي ثالث لاعب يسجل ثنائية لإيطاليا في بطولة أوروبا بعد كل من ماريو بالوتيلي ضد ألمانيا 2012 وبيرلويجي كاسيراغي ضد روسيا 1996. بهدفيه سجلت إيطاليا هدفها الـ29 والـ30 دون أن تهتز شباكها منذ أن سجل فان دي بيك في مرماها في أكتوبر 2020.

● بات تشيرو إيموبيلي أول لاعب إيطالي يسجل في أول مباراتين في بطولة كبرى (يورو + كأس العالم) منذ كريستيان فييري في كأس العالم 2002.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة: إيطاليا (3-0) سويسرا

الدقيقة 89: أخيراً تشيرو إيموبيلي ينجح في هزّ شباك سويسرا (3-0) بعد محاولات عدّة طوال اللقاء. هدف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

تحويرات متتالية على تشكيلتي الفريقين دون تغيير في النتيجة.

الدقيقة 74: إيموبيلي من جديد مصدر الخطر. مهاجم إيطاليا مرّ بجانب الهدف الثالث !

الدقيقة 73: إيموبيلي ينفرد بالحارس السويسري لكن تسديدته مرت بجانب مرمى سومر.

الثنائي فيديريكو كييزا ورافاييل تولوي يحلاّن بدلاً عن لورينزو إنسيني ودومينيكو بيراردي في تشكيلة الأتزوري.

الدقيقة 65: بيراردي كاد يسجّل الثالث لإيطاليا لكن تسديدته علت مرمى سومر.

الدقيقة 64: جانلويجي دوناروما يظهر ويتألق أمام ستيفن زوبير.

ستيفن زوبير وسيلفن فيدمير يعوّضان فابيان شار وكيفن مبابو (58) في تشكيلة سويسرا.

الدقيقة 52: لوكاتيلي يتألّق من جديد ويضاعف النتيجة لإيطاليا من تسديدة قوية على حدود منطقة جزاء سويسرا اكتفى الحارس يان سومر بمشاهدتها. الهدف جاء بعد هجمة عكسية رائعة من رجال المدرّب روبرتو مانشيني.

سويسرا "تكشّر عن أنيابها" منذ بداية الشوط الثاني من خلال الضغط العالي على دفاع الأتزوري.

تغيير أول في تشكيلة سويسرا بدخول ماريو غافرانوفيتش بدلاً عن هاريس سيفيروفيتش. المدرّب فلاديمير بتكوفيتش ينشد إعطاء دفعة جديدة لهجوم فريقه !

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول - إيطاليا (1-0) سويسرا: تقدّم مستحق للمنتخب الإيطالي الذي سيطر بالطول وبالعرض على مجريات الفترة الأولى التي كان من الممكن أن تنتهي بنتيجة كبيرة لأصحاب الأرض. في المقابل، لاح المنتخب السويسري تائهاً ومفكّك الخطوط وعجز عن ردّ الفعل وحتّى عن صنع الخطر في مناطق منافسه.

الدقيقة 42: الحارس السويسري يان سومر يستأسد ويمنع إيموبيلي من التسجيل.

الدقيقة 37: محاولة خطيرة من ليوناردو سبيناتسولا كاد من خلالها مضاعفة النتيجة لأصحاب الأرض.

نسبة امتلاك الكرة تصبّ في خانة إيطاليا (52% مقابل 48%).

الدقيقة 26: مانويل لوكاتيلي ينجح في افتتاح التسجيل للمنتخب الإيطالي (1-0) بعد توغّل من دومينيكو بيراردي وإمداد ذكي لمتوسط ميدان الأتزوري الذي أجاد التعامل مع التمريرة الرائعة لزميله وأسكن الكرة في الشباك.

ضربة موجعة لإيطاليا بخروج جورجيو كيليني المُصاب وتعويضه بزميله فرانشيسكو أتشيربي !

الدقيقة 19: جورجيو كيليني يفتتح التسجيل بتسديدة قوية داخل منطقة جزاء سويسرا إثر ركنية نفّذها بإتقان زميله لورينزو إنسيني لكن الحكم الروسي سيرغي كاراسيف ألغى الهدف بداعي لمس الكرة باليد من مدافع "الأتزوري".

المنتخب الإيطالي أفضل انتشاراً على الميدان من منافسه وأكثر اندفاعاً نحو الهجوم إلى حد الآن.

الدقيقة 10: أولى فرص اللقاء لمصلحة المنتخب الإيطالي من رأسية قويّة للهداف تشيرو إيموبيلي علت مرمى الحارس يان سومر. ليوناردو سبيناتسولا كان وراء الرفعة المميزة !

- المنتخب الإيطالي يعتمد خطّة 4-3-3 في حين ينتهج نظيره السويسري خطّة 3-4-3.

- فترة جس نبض بين المنتخبين

صافرة البداية

* الحكم الدولي الروسي سيرغي كاراسيف يدير قمّة إيطاليا وسويسرا.

* ملعب الأولمبيكو في روما سيكون مسرحاً لقمّة إيطاليا وسويسرا.

تشكيلة إيطاليا

🇮🇹 1 change for Italy with Di Lorenzo replacing the injured Florenzi.#EURO2020 | #ITA — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

تشكيلة سويسرا