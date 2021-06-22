منتخب لا روخا الذي تعادل في مباراتيه السابقتين أمام السويد وبولندا سيسعى لتحقيق الفوز الأول له والذي سيجنبه الإقصاء من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 2004 حيث يحتل حاليا المركز الثالث في مجموعته بنقطتين فقط.

