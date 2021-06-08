

وشهدت الحصة التحاق اللاعبين الجدد الذين استدعاهم لويس إنريكي لمعسكر "لاروخا" وهم كارلوس سولير وبرايس مينديث ورودريغو مورينو وبابلو فورنالس.

وتلعب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات السويد وبولندا وسلوفاكيا، حيث ستفتتح مشوارها بمواجهة السويد في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ألبيول وكيبا على أهبة الاستعداد

هذا وأضاف لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني اللاعب راؤول ألبيول وحارس المرمى كيبا إلى قائمة اللاعبين المتاحين في وضع الاستعداد لسد أي ثغرات في صفوف المنتخب، الذي يتأهب لخوض بطولة أمم أوروبا 2020 في حال ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا.

يأتي انضمام ألبيول مدافع فياريال إلى قائمة اللاعبين المتاحين لقائمة المنتخب الإسباني بعد أن أظهرت الفحوص إصابة سيرخيو بوسكيتس قائد المنتخب بفيروس كورونا، ليغادر معسكر لاروخا.

وخضع أعضاء المنتخب من لاعبين وإداريين لاختبارات كورونا مجددا وجاءت جميع النتائج سلبية لكنّ القائمين على شؤون المنتخب حرصوا على ضمان توفر التعزيزات المناسبة لصفوفه في حال الحاجة إليها.