الملك لويس فيليب يزور معسكر منتخب بلجيكا من قبل beIN SPORTS June 11, 2021 15:30 0:55 دقيقة تلقى منتخب بلجيكا، دَفعة معنويّة بعد زيارة ِ الملك لويس فيليب، ملكِ بلجيكا، إلى معسكرِ المنتخب كتعبير عن دعمـِه لكتيبةِ الشّياطين الحمر قبل المشاركة في نهائيّـات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020". تقارير إخبارية يورو 2020 المنتخب البلجيكي بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة الملك لويس فيليب يزور معسكر منتخب بلجيكا 0:40 دقيقة مانشيني يوجه الدعوة لكاستروفيلي 2:55 دقيقة تركيا تعلق آمالا كبيرة للذهاب بعيدا في" يورو 2020" 0:41 دقيقة "يورو 2020": استكمال تلقيح لاعبي المنتخب الإسباني 0:39 دقيقة موستوفوي يخرج من قائمة روسيا بسبب كورونا 2:04 دقيقة "دربي" قوي بين تونس والجزائر 2:45 دقيقة مباراة تحت أصوات القذائف والقصف 0:42 دقيقة بوغبا: "المنتخب أصبح أقوى بقدوم بنزيمة" 3:47 دقيقة يورو 2020: مجموعة خامسة عنوانها التشويق 4:29 دقيقة تعرف على آخر أخبار "يورو 2020"