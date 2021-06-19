

أنعش منتخب المجر آماله بالتأهل إلى ثمن النهائي بعد تعادله مع ضيفه الفرنسي 1-1 على أرض ملعب بوشكاش أرينا في بودابست اليوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ضمن بطولة يورو 2020.

وظهر منتخب المجر بصورة مغايرة لتلك التي كان عليها في الجولة الأولى عندما خسر بثلاثية نظيفة أمام البرتغال، فيما استمرت معاناة فرنسا الهجومية رغم تجاوزها ألمانيا بهدف دون رد في الجولة الأولى.

وسيطر منتخب فرنسا على الشوط الأول إلا أنّه لم يشكل تلك الخطورة المطلوبة على أصحاب الأرض الأمر الذي عزز ثقة نجوم المجر في إمكانية خطف المباراة من أبطال العالم.

وجاء الهدف الأول مع الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عندما ترجم جناح المجر فيولا تمريرة سالاي واخترق منطقة جزاء فرنسا مسجلاً هدفاً رائعاً (45+2).

وتحسن أداء وصيف بطولة أوروبا الماضية تدريجياً وتمكن أنطوان غريزمان من إدراك التعادل بعد مجهود فردي مميز للنجم كيليان مبابي (66).

ونجح غولاشي حارس لايبزيغ الألماني والمنتخب المجري في إبقاء الكفة متوازنة بتصديه للعديد من الكرات الخطرة وكان سبباً رئيسياً في اقتناص نقطة مهمة من رفاق مبابي.

ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتاً مقابل نقطة وحيدة لمنتخب المجر الذي أصبح ثالثاً وذلك قبل مباراة البرتغال (3 نقاط) وألمانيا (دون رصيد) المقررة اليوم السبت.

أبرز الأرقام من مباراة فرنسا والمجر

● لم تخسر فرنسا في آخر 9 مباريات بالبطولات الكبرى (ف7 ت2)، ولكن هذا التعادل أنهى سلسلة الانتصارات المتتالية التي توقفت عند 5 مباريات في البطولات الكبرى.

● لم تخسر المجر في المباريات الـ4 في بطولة أوروبا التي سجلت فيها الهدف الافتتاحي (ف2 ت2).

● هذه المرة الأولى التي تتجنّب فيها المجر الخسارة ضد فرنسا في كافة البطولات منذ مايو 1976 عندما فازت 1-0 في مباراة ودية.

● هدف أتيلا فيولا يعتبر أول هدف يهز شباك فرنسا في آخر 6 مباريات بكافة البطولات، منهياً 527 دقيقة من الحفاظ على نظافة الشباك.

● لم تخسر فرنسا في آخر 11 مباراة بدور المجموعات في البطولات الكبرى (كأس العالم + يورو)، فازت في 7 وتعادلت في 4، منذ خسارتها 0-2 في يورو 2012.

● سجل أنتوان غريزمان 11 هدفاً في البطولات الكبرى (كأس العالم + يورو)، فقط ميشيل بلاتيني (14) وجوست فونتين (13) وتيري هنري (12) سجلوا أكثر منه لمنتخب فرنسا في البطولات الكبرى.

● سجل أتيلا فيولا هدفين في آخر 4 مباريات للمجر، بعد فشله في التسجيل في أول 33 مباراة.

● بالرغم من عدم تسجيله، سدد كيليان مبابي 6 تسديدات لفرنسا ضد هنغاريا، لم يسدد في مباراة مع المنتخب أكثر من اليوم، ونجح في 5 مراوغات ولمس الكرة في منطقة جزاء المجر 14 مرة (الأكثر بين كافة اللاعبين في هذه المباراة).

