الكأس الأوروبية تزور روسيا في جولتها بالبلدان المضيفة June 7, 2021 20:37 2:56 دقيقة عادت الأجواء الاحتفالية الكروية إلى روسيا مع وصول أهم الكؤوس الأوروبية إلى أراضيها، وذلك خلال جولة الكأس بين المدن المنظمة لـ"يورو 2020". وكان للعاصمة موسكو نصيب من هذه الاحتفالات حيث حصلت على استثناء خاص، رغم أنها لا تستضيف مباريات البطولة. تقارير إخبارية يورو 2020 موسكو -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة أوكرانيا تكتسح قبرص برباعية 0:41 دقيقة لاعبو البرازيل يقررون الاستمرار في خوض كوبا أميركا 3:23 دقيقة منتخب قطر يحجز بطاقة التأهل لكأس آسيا 2023 2:56 دقيقة الكأس الأوروبية تزور روسيا 2:22 دقيقة نادال إلى ربع نهائي رولان غاروس 0:29 دقيقة منتخب ويلز يشد الرحال إلى باكو 0:33 دقيقة بن وايت مكان ترينت ألكسندر أرنولد في قائمة إنكلترا 0:39 دقيقة بوسكيتس يغادر معسكر إسبانيا وإنريكيه يستدعي مينديث 0:32 دقيقة التصفيات المزدوجة: سوريا تحسم تأهلها 1:21 دقيقة رولان غاروس: دجوكوفيتش في ربع النهائي