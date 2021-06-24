الطواحين الهوائية…إرث تاريخي للمجتمع الهولندي من قبل beIN SPORTS June 24, 2021 17:30 3:45 دقيقة تشتهر هولندا بطواحينها الهوائية، فلا تخلو المدن الهولندية من هذه الطواحين، التي باتت اليوم متعددة الاستخدامات ليس فقط لطحن الحبوب، فبعضها تحوّلت إلى مقاهٍ أو بيوت. تقارير إخبارية يورو 2020 هولندا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 2:17 دقيقة يورو 2020: دور المجموعات...بين النجاحات والإخفاقات 3:29 دقيقة أهداف اليوم الثالث عشر من بطولة أمم أوروبا 2020 0:46 دقيقة موراي يؤكد مشاركته في أولمبياد طوكيو 0:46 دقيقة فاينالدوم: "لا يجب الاستهانة بأي منتخب في اليورو" 3:45 دقيقة الطواحين الهوائية…إرث تاريخي للمجتمع الهولندي 2:28 دقيقة إيست يثمن استراتيجية اللجنة العليا للمشاريع والإرث 0:41 دقيقة يويفا يلغي قاعدة أفضلية الهدف المحرز خارج الأرض 0:45 دقيقة إسبانيا تسمح بعودة الجماهير إلى الملاعب 0:36 دقيقة دائي يكيل المديح للدون رونالدو بعد إنجازه التاريخي 0:51 دقيقة فيرمينو: "هي أصعب مباراة إلى حد الآن"