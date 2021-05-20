الشارع الفرنسي يرحّب بعودة بنزيمة لصفوف منتخب "الديوك" من قبل beIN SPORTS May 20, 2021 19:28 1:00 دقيقة رحّب الشارع الفرنسي بعودة كريم بنزيمة إلى صفوف منتخب "الديوك" مؤكدا أن لاعبا بموهبة ابن ليون يستحق الظهور مع "الزرق" كما أنه سيشكّل إضافة نوعية في الخط الهجومي للمنتخب الفرنسي. تقارير إخبارية المنتخب الفرنسي بطولة أمم أوروبا الديوك كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة الشارع الفرنسي يرحّب بعودة بنزيمة لصفوف "الديوك" 1:18 دقيقة طريقة مبتكرة في احتفال بشيكتاش بلقب الدوري التركي 0:48 دقيقة أزمة تهدّد تحضيرات العراق للتصفيات المزدوجة 0:59 دقيقة جيرارد وبيكهام ينضمّان لقاعة مشاهير "البريميرليغ" 0:25 دقيقة تحيّة وداع من جماهير توتنهام لكاين؟ 0:48 دقيقة ريفر بلايت يهزم كورونا ويتصدّر مجموعته! 0:44 دقيقة فلامينغو يتعادل ويحافظ على الصدارة 2:43 دقيقة صراع مشوّق في ختام الدوري الإيطالي 1:58 دقيقة الرئيس الفرنسي يمتدح ديشان 0:53 دقيقة كلارك يؤكد عزم اسكتلندا على الظهور بشكل مشرف