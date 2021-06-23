خرجت المباراة واحدة من أجمل مباريات "يورو 2020" وافتتح التسجيل إيميل فورسبيرغ في الدقيقة الثانية مسجلاً ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولات أمم أوروبا ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 61 أعلن روبرت ليفاندوفسكي نجم بولندا وبايرن ميونيخ عن نفسه أخيراً وسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده، قبل أن يتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وفي الدقيقة 90+4 أعاد فيكتور كلايسون السويد إلى المقدمة بإحرازه الهدف الثالث.

بذاك سيطرت السويد على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط فيما تجمد رصيد بولندا عند نقطة وحيدة وودعت البطولة مبكراً من الدور الأول.

تفاصيل المباراة

أقيمت المباراة على ملعب "غازبروم أرينا" في سان بطرسبورغ، وفرض فورسبرغ نفسه نجما للمباراة عندما افتتح التسجيل بعد 82 ثانية، محققا ثاني اسرع هدف في تاريخ البطولة، ورفع لاعب وسط المنتخب السويدي غلته التهديفية مع منتخب بلاده إلى 10 أهداف، بينها ثلاثة في النسخة الحالية، وبات ثالث سويدي يسجل ثلاثة أهداف في نسخة واحدة في الكأس القارية منذ توماس برولين (1992) وهنريك لارسون (2004).

وهو الفوز الثاني على التوالي للسويد بعد الأول على سلوفاكيا 1-صفر، فأنهت الدور الأول في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط بعد فرضها التعادل السلبي على إسبانيا في الجولة الأولى.

وكانت السويد، ضامنة تأهلها منذ الإثنين بين أفضل أربع منتخبات في المركز الثالث في أسوأ الحالات، لكن فوزها اليوم منحها صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام إسبانيا التي اكتسحت سلوفاكيا بخماسية نظيفة.

في المقابل، خرجت بولندا بنقطة واحدة في مشاركتها الرابعة على التوالي وفي تاريخها بعدما كانت بلغت ربع النهائي في النسخة الاخيرة في فرنسا.

وأكدت السويد تفوقها على بولندا في تاريخ المواجهات التاريخية بينهما حيث حققت الفوز للمرة الخامسة عشرة في 27 مباراة بينهما، بينها المباريات السبع الأخيرة.

ودفع مدرب السويد يان أندرسون بمهاجم ماينتس الألماني روبن كوايسون أساسيا للمرة الأولى في البطولة، إلى جانب مهاجم ريال سوسييداد الإسباني ألكسندر إسحاق، فيما جلس لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ديان كولوشيفسكي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا.

في المقابل، أجرى مدرب بولندا البرتغالي باولو سوزا تعديلاً واحداً على التشكيلة التي تعادلت مع إسبانيا (1-1) في الجولة الثانية، حيث أشرك لاعب وسط لوكوموتيف موسكو الروسي غريغور كريتشوفياك أساسياً بعد استنفاذه عقوبة الايقاف لمباراة واحدة.

ثاني اسرع هدف في تاريخ البطولة

ونجحت السويد في افتتاح التسجيل مبكراً وتحديدا بعد مرور 82 ثانية عبر فورسبرغ الذي استغل كرة عند حافة المنطقة مرتدة من المدافع كميل غليك خلال قطعها من أمام إسحاق، فتوغل داخلها مستفيدا من فشل كميل يوشفياك في تشتيتها فتابعها قوية زاحفة بيسراه على يسار الحارس فويتشيخ شتشيزني (2).

وهو ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة محا به إنجاز زميله في النادي الألماني مهاجم الدنمارك يوسف بولسن وسجله في مرمى بلجيكا (1-2) في 17 حزيران/يونيو الحالي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ويملك المهاجم الروسي دميتري كيريتشنكو اسرع هدف في البطولة وسجله بعد 67 ثانية في مرمى اليونان (2-1) في الجولة الثالثة الاخيرة من دور المجموعات عام 2004.

وحرمت العارضة ليفاندوفسكي من التعادل في مناسبتين في مدى ثانية واحدة وذلك عندما تابع برأسه كرة من ركلة ركنية انبرى لها مهاجم نابولي الإيطالي بيوتر جيلينسكي فارتدت إليه مجددا وتابعها برأسه أيضا وارتطمت بالعارضة قبل ان يشتتها المدافع ميكايل لوستيغ (18).

وأنقذ الحارس السويدي مرماه من هدف التعادل بإبعاده ببراعة تسديدة قوية لجيلينسكي من حافة المنطقة الى ركنية لم تثمر (45+1).

وتابعت بولندا بحثها عن التعادل مطلع الشوط الثاني وكاد جيلينسكي يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أبعدها الحارس أولسن بصعوبة (47)، ثم سدد اللاعب نفسه كرة قوية من حافة المنطقة ارتطمت بقدم مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي فيكتور ليندلوف وتحولت إلى ركنية لم تثمر (49).

ورد كوايسون بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من الحارس البولندي شتشيزني وأبعدها الدفاع الى ركنية لم تثمر (50).

وتابع أولسن تألقه وأبعد تسديدة قوية لكريتشوفياك (52).

وعزز فورسبرغ تقدم السويد بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من داخل المنطقة بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب لكولوشيفسكي، بديل كوايسون، اثر هجمة مرتدة، فأسكنها الزاوية اليسرى للحارس شتشيزني (59).

إثارة وندية

وأعاد ليفاندوفسكي الأمل إلى بولندا عندما قلص الفارق بعد دقيقتين اثر تلقيه كرة خلف الدفاع من جيلينسكي، فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية رائعة بيمناه أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس أولسن (61).

وسجلت بولندا هدفا عبر ياكوب سفيرتشوك ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (65).

ونجح ليفاندوفسكي في إدراك التعادل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من بريميسلاف فرانكوفسكي فهيأها لنفسه بيسراه وتابعها بالقدم ذاتها على يمين الحارس أولسن (84).

وكاد ليفاندوفسكي يسجل الثالث بتسديدة خادعة ابعدها أولسن في توقيت مناسب قبل ان يشتتها الدفاع (89).

ووجه كلايسون الضربة القاضية لبولندا بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع اثر تلقيه كرة من كولوشيفسكي داخل المنطقة فتابعها بيسراه على يمين الحارس شتشيزني.

