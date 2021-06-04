السلطات البافارية تحدد عدد المشجعين في ملعب أليانز أرينا خلال يورو 2020 June 4, 2021 16:09 0:42 دقيقة أعلنت السلطات البافارية سماحها بحضور أربعة عشر ألف متفرج في المباراة الواحدة، في ملعب "أليانز أرينا"، في بطولة أوروبا ألفين وعشرين. تقارير إخبارية يورو 2020 فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:53 دقيقة الألعاب الأولمبية الصيفية ستلغى في حالة واحدة! 0:42 دقيقة تحديد عدد المشجعين في أليانز أرينا خلال يورو 2020 3:00 دقيقة تباين الآراء قبل دخول العراق في المرحلة الحاسمة 2:18 دقيقة البرازيل تبحث عن تعزيز الصدارة من بوابة الإكوادور 0:55 دقيقة رولان غاروس: سابالينكا تودّع البطولة 0:32 دقيقة تشيلسي يعلن تمديد عقد مدربه توخيل 0:45 دقيقة حوار ودي مرتقب بين إيطاليا والتشيك 3:19 دقيقة قمّة "ودية" بين إسبانيا والبرتغال 3:40 دقيقة الأرجنتين تكتفي بالتعادل مع تشيلي 2:48 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين أوروغواي وباراغواي