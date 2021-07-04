الرياضة جزء من ثقافة العائلة المالكة في بريطانيا July 4, 2021 22:06 2:43 دقيقة تتميز العائلة المالكة في بريطانيا بكثرة دعمها للشارع الرياضي في إنكلترا وقربها منه، الأمر الذي يعكس شغفاً لديها بالرياضة مع حرص أفرادها على الحضور الدائم في المناسبات الكبرى، ومنها بطولة يورو 2020. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة دونشيتش يقود سلوفينيا إلى أولمبياد طوكيو 0:48 دقيقة ألمانيا تحجز مقعدها في أولمبياد طوكيو 2:43 دقيقة الرياضة جزء من ثقافة العائلة المالكة في بريطانيا 0:50 دقيقة تصريحات لوغريت تزيد الغموض حول مستقبل ديشان 1:55 دقيقة استعداداً للكأس الذهبية...قطر تفوز على سالفادور 1:01 دقيقة مورينيو يأسف لإصابة سبيناتسولا 2:34 دقيقة جيل 92 لا يزال يلهم الدنماركيين 0:37 دقيقة ساوثغيت يحذر لاعبيه من التهاون أمام الدنمارك 0:35 دقيقة أولمبياد طوكيو: بعض الفعاليات قد تقام بدون جماهير 0:39 دقيقة الأسترالي بن أوكونور بطل المرحلة التاسعة