يذكر أن تشكيلة ديشان عرفت عودة مفاجئة لنجم ريال مدريد كريم بنزيمة بعد سنوات من الغياب.

كما رحب الشارع الفرنسي بعودة بنزيمة مؤكدا أن لاعبا بموهبة ابن ليون يستحق الظهور مع الزرق، كما أنه سيشكل إضافة نوعية في الخط الهجومي للمنتخب الفرنسي.