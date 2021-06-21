وستواجه الدنمارك في ثمن النهائي منتخب ويلز في 26 الشهر الجاري على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام.

في كوبنهاغن، افتتح ميكيل دامسغارد التسجيل للدنمارك في الدقيقة 38 وعزز يوسف بولسن النتيجة في الدقيقة 59 قبل وقلّص أرتيم دزويبا النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 70، قبل أن يضيف أندرياس كريستنسن الهدف الثالث في الدقيقة 79 ويواكيم ماهلي الرابع في الدقيقة 82.

وعوضت الدنمارك التي فجّرت المفاجأة عام 1992 عندما دعيت إلى البطولة في اللحظة الأخيرة لتحل محل يوغوسلافيا وتوجت باللقب، خسارتها المباراتين الأوليين أمام فنلندا (صفر-1) وبلجيكا (1-2)، وحققت فوزها الوحيد في دور المجموعات وبلغت ثمن النهائي وصيفة للمجموعة خلف بلجيكا التي حققت العلامة الكاملة.

وبعدما بدأت البطولة بـ"فاجعة" إصابة نجمها لاعب وسط إنتر ميلان كريستيان إريكسن بسكتة قلبية قبيل منتصف مباراتها مع فنلندا، أنهت الدنمارك دور المجموعات بفوز كبير أسعد جماهيرها وأبقاها في المنافسة.

ودخلت الدنمارك المباراة بفرصة واحدة للتأهل وهي الفوز على روسيا بهدفين أو أكثر وهزيمة فنلندا أمام بلجيكا لبلوغ ثمن النهائي مباشرة، وحققت مبتغاها.

كما أن الفوز بفارق هدف واحد بخلاف 1-صفر وخسارة فنلندا، كانا سيكونان كافيين أيضًا لحجز الدنمارك للوصافة.

في المقابل، كانت روسيا بحاجة الى التعادل للتأهل شرط خسارة فنلندا، لكنها منيت بخسارة مذلة وخرجت خالية الوفاض.

وجدد مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند الثقة في التشكيلة التي خسرت بصعوبة أمام بلجيكا 1-2 في الجولة الثانية، فيما أجرى مدرب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف تغييرا واحدا على التشكيلة التي تغلبت على فنلندا فدفع بفيدور كودرياشوف مكان دميتري بارينوف.

وأشرك المدرب الروسي مدافع سسكا موسكو البرازيلي الأصل ماريو فرنانديز أساسيا على الرغم من تعرضه لإصابة في الظهر في المباراة ضد فنلندا حيث نقل إلى المستشفى بعد سقوط قوي إثر ارتقائه لكرة عالية.

وضغطت الدنمارك منذ البداية وخلقت الكثير من الفرص دون فعالية أمام المرمى، فيما اعتمدت روسيا على الهجمات المرتدة وكادت تفتتح التسجيل من إحداها عندما انطلق مهاجم موناكو الفرنسي ألكسندر غولوفين من منتصف الملعب وتلاعب بأكثر من لاعب قبل ان يتوغل داخل المنطقة ويسددها قوية بيمناه ابعدها كاسبر شمايكل بقدميه قبل ان يشتتها الدفاع (18).

ورد لاعب وسط توتنهام الإنكليزي بيار-إميل هويبييرغ بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس (29).

ونجح دامسغارد في افتتاح التسجيل بتسديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (38).

وعزز بولسن تقدم الدنمارك بالهدف الثاني عندما استغل كرة خاطئة لأحد المدافعين تابعها داخل المرمى (59).

وحصلت روسيا على ركلة جزاء إثر تدخل المدافع يانيك فيسترغارد على المهاجم البديل ألكسندر سوبوليف فانبرى لها دزيوبا مقلصا الفارق (70).

وأنقذ حارس مرمى روسيا ماتفوي سابونوف مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة قوية لسيمون كيار من خارج المنطقة (76).

وتابع الحارس تألقه بتصديه لمحاولتين من مسافة قريبة الأولى رأسية لمارتن برايثوايت وتسديدة لسيمون كاير قبل أن تتهيأ الكرة أمام مدافع تشيلسي الإنكليزي كريستنسن الذي سددها قوية من خارج المنطقة داخل المرمى (79).

وعزز لاعب أتالانتا الإيطالي ماهلي تقدم الدنمارك بهدف رابع إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس (82).

