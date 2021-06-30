الدنمارك تعدّة العدّة لمواجهة جمهورية التشيك من قبل beIN SPORTS June 30, 2021 22:06 1:17 دقيقة أشرف مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند على مران منتخبه استعدادا لمباراة جمهورية التشيك في ربع نهائي "يورو 2020" على الملعب الأولمبي في باكو يوم السبت المقبل. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا الدنمارك جمهورية التشيك -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة طاقم تحكيم سلوفيني لقمّة بلجيكا وإيطاليا 1:03 دقيقة سابالينكا تحقق المطلوب أمام بولتر 1:17 دقيقة الدنمارك تعدّة العدّة لمواجهة جمهورية التشيك 0:38 دقيقة المنتخب الإنكليزي يستهل تحضيراته لمواجهة أوكرانيا 0:37 دقيقة أنس جابر تطيح بفينوس وليامس من بطولة ويمبلدون 0:28 دقيقة نونو إيشبريتو سانتو مدرباً جديداً لتوتنهام 0:31 دقيقة اتفاق بين "يونايتد" و"دورتموند" بشأن سانشو 0:39 دقيقة ديشان باقٍ مع منتخب فرنسا إلى غاية مونديال 2022 0:26 دقيقة طواف فرنسا: حامل اللقب بوغاتشار يدخل خط المنافسة 0:50 دقيقة موعد مواجهة الكلاسيكو في موسم 2021-2022