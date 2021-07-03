تأهل منتخب الدنمارك إلى نصف نهائي "يورو 2020" للمرة الأولى منذ عام 1992 حين توّج باللقب القاري، بعد تغلّبه على نظيره التشيكي 2-1 السبت في باكو.

ووقّع هدفي الدنمارك كل من توماس ديلاني (5) وكاسبر دولبيرغ (42) في حين سجّل هدف جمهورية التشيك الوحيد باتريك تشيك (49).

وستلاقي الدنمارك في نصف النهائي الفائز من مواجهة أوكرانيا وإنكلترا التي تجرى لاحقاً.

وبات المنتخب الدنماركي ثالث المتأهلين للمربع الذهبي بعد إسبانيا وإيطاليا.

يذكر أنّ باتريك تشيك بصم على خامس أهدافه في "يورو 2020" ليصبح هدافاً للمسابقة بالاشتراك مع نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.