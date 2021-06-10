الحكومة الدنماركية تسمح بزيادة عدد الجماهير من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 15:42 0:55 دقيقة سمحت الحكومة الدنماركية بحضور عدد أكبر من الجماهير خلال المباريات التي تستضيفها العاصمة " كوبنهاغن " في منافسات بطولة أمم أوروبا 2020. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا المنتخب الدنماركي -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة الجماهير تغادر مكرهة مباراة دجوكوفيتش وبيريتيني! 0:50 دقيقة نادال لا يقلق من خسارة أي مجموعة 2:58 دقيقة بطولة أمم أوروبا: إثارة مرتقبة في المجموعة الرابعة 0:56 دقيقة غريليش يشيد بكاين وهندرسون 1:10 دقيقة بلجيكا تتجهّز لانطلاق مشوارها في النهائيات 1:23 دقيقة المنتخب "البرتقالي" يتأهب لخوض غمار اليورو 1:12 دقيقة منتخب أوكرانيا يواصل التحضير لليورو 0:31 دقيقة تشيتشي يكشف النقاب عن لائحة المنتخب البرازيلي 1:37 دقيقة دجوكوفيتش يتجاوز عقبة بيريتيني بنجاح 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020