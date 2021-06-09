البرتغالي روي كوشتا يتحدث عن "مجموعة الموت" من قبل beIN SPORTS June 9, 2021 16:52 0:44 دقيقة قال روي كوشتا صانع ألعاب المنتخب البرتغالي سابقاً، إن تشكيلة منتخب بلاده تعد أقوى وأصعب تشكيلة في اليورو رغم وجود منتخبي فرنسا وألمانيا. مقابلات منتخب ألمانيا منتخب فرنسا منتخب البرتغال بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة المحكمة العليا في البرازيل تعلن عن جلسة طارئة ! 0:33 دقيقة ساري يخلف إنزاغي في تدريب لاتسيو 0:54 دقيقة ساكاري تخرج حاملة اللقب شفيونتيك من رولان غاروس 0:45 دقيقة لاعبو البرازيل يرفضون تنظيم الكوبا دون أن يقاطعوها 0:36 دقيقة كرايتشيكوفا تقصي غوف وتبلغ نصف النهائي 0:34 دقيقة البرتغالي برونو لاجي مدرباً جديداً لولفرهامبتون 0:34 دقيقة يورنتي ثاني لاعب يصاب بكورونا في صفوف إسبانيا 2:19 دقيقة كولومبيا تجبر الأرجنتين على اقتسام النقاط 1:39 دقيقة البرازيل دون هزيمة في مشوار تصفيات المونديال 2:50 دقيقة الشمال يتوج بلقب كأس السوبر العربي لكرة اليد