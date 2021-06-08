وقال الاتحاد الهولندي في بيان إن فان دي بيك لن يتمكن من المشاركة في نهائيات بطولة أمم أوروبا مضيفاً "لاعب الوسط يعاني من الإصابة ونتيجة لذلك لن يكون متاحاً ليورو 2020. فرانك دي بور (المدرب) لن يستدعي أحداً مكان فان دي بيك. نتمنى لك الشفاء العاجل، دوني!"

🔶 Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! 🙏 — OnsOranje (@OnsOranje) June 8, 2021



وبات فان دي بيك، لاعب مانشستر يونايتد، ثالث لاعب دولي يغيب عن نهائيات البطولة القارية بعد مدافع ليفربول الإنكليزي فيرجيل فان دايك بسبب إصابة في القدم والحارس الأساسي ياسبر سيليسن إثر اصابته بفيروس كورونا.

ويستهل المنتخب الهولندي مشواره في نهائيات بطولة أوروبا باستضافته أوكرانيا في أمستردام الأحد، قبل أن يواجه النمسا ومقدونيا الشمالية على ملعب "يوهان كرويف أرينا" ضمن المجموعة الثالثة.