"الأوليمبيكو" جاهز لاستقبال المشجعين من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 15:47 1:23 دقيقة أكد فيتو كوتسولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياضة والصحة الإيطالية المسؤول عن مباريات بطولة أمم أوروبا في روما أن ملعب الأوليمبيكو جاهز لاستقبال المشجعين. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا بطولة أمم أوروبا روما -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة الجماهير تغادر مكرهة مباراة دجوكوفيتش وبيريتيني! 0:50 دقيقة نادال لا يقلق من خسارة أي مجموعة 2:58 دقيقة بطولة أمم أوروبا: إثارة مرتقبة في المجموعة الرابعة 0:56 دقيقة غريليش يشيد بكاين وهندرسون 1:10 دقيقة بلجيكا تتجهّز لانطلاق مشوارها في النهائيات 1:23 دقيقة المنتخب "البرتقالي" يتأهب لخوض غمار اليورو 1:12 دقيقة منتخب أوكرانيا يواصل التحضير لليورو 0:31 دقيقة تشيتشي يكشف النقاب عن لائحة المنتخب البرازيلي 1:37 دقيقة دجوكوفيتش يتجاوز عقبة بيريتيني بنجاح 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020