وارتفع رصيد إنكلترا إلى 4 نقاط بالتساوي مع التشيك متصدرة المجموعة بفارق الأهداف، فيما حصدت اسكتلندا أول نقطة لها في البطولة بعد الخسارة من التشيك في الجولة الأولى.

وباتت اسكتلندا في المركز الرابع بفارق الأهداف عن كرواتيا.

وهذا أول تعادل سلبي بين المنتخبين على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.



ويبدو أن الاسكتلنديين، تمكنوا من فكّ شيفرة الإنكليز، خصوصاً وأن 14 لاعباً من أصل 26 يلعبون في الدوري الإنكليزي، كما أن المدرب ستيف كلارك صنع اسمه أيضاً في تشيلسي عندما كان مساعداً للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وبدأ المدرب غاريث ساوثغايت المباراة بتشكيلة أجرى عليها تعديلين مقارنة مع مباراته الافتتاحية أمام كرواتيا (1-صفر)، بإشراك الظهيرين ريس جيمس ولوك شو، بدلاً من الثنائي كايل ووكر وكيران تريبييه.

وأثارت تشكيلة ساوثغيت جدلاً في المباراة الأولى، عندما منح ثقته لرحيم سترلينغ رغم موسم متعثر مع مانشستر سيتي بطل الدوري، على حساب قائد أستون فيلا جاك غريليش.

لكنه أدخل الأخير بديلاً لفيل فودن في الشوط الثاني، وماركوس راشفورد بدلاً من هاري كاين الذي لم يقدم مستوى عالياً في المباراة.

وسيطر المنتخب الإنكليزي على غالبية مجريات الشوط الأوّل، وكان قريباً من التسجيل في مناسبات عدة، أبرزها وأخطرها تلك التي جاءت في الدقيقة 11 من المباراة عندما ارتقى جون ستونز لركنية نفذها مايسون ماونت، فأكملها برأسية من دون أي مراقبة تذكر من الدفاع الاسكتلندي، غير أن القائم الأيسر حرمه من افتتاح التسجيل.

وتواصل بناء الهجمات من منتخب "الأسود الثلاثة"، لكن الاسكتلنديين كادوا أن يخطفوا هدفاً، عندما سدد ستيف أودونيل كرة قوية تألق في صدها الحارس الإنكليزي جوردان بيكفورد (30).

وفي الشوط الثاني، وفي الدقيقة 48 تحديداً، سدد ماونت كرة من مسافة بعيدة بيمناه حولها الحارس إلى ركنية.

وفي الدقيقة 55 أهدر جيمس فرصة عندما سدد كرة من مشارف منطقة الجزاء إثر تمريرة من كاين، علت العارضة.

وأهدر المنتخب الاسكتلندي فرصة خطيرة للتسجيل في الدقيقة 62، عندما ارتدت الكرة من ركلة حرة أمام ليندون دايكس الذي سددها مباشرة، ليبعدها جيمس ببسالة من خط المرمى.

ولم يتمكن المنتخب الإنكليزي من تهديد مرمى الاسكتلنديين في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن متوسط عمر تشكيلة منتخب إنكلترا ضد اسكتلندا، هي 25 سنة و31 يوماً، وهي أصغر تشكيلة للأسود الثلاثة على الإطلاق في مباراة في بطولة كبرى.

ولفتت إلى أن هذه المباراة الدولية تحمل رقم 32 على التوالي لإنكلترا التي بدأت المباراة مع تشكيلة أساسية جديدة مغايرة للسابقة، في أطول رقم بعد سلسلة من 56 مباراة بين عامي 1990 و1996.