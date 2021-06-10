استبعاد بيلغريني من قائمة إيطاليا من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 12:25 0:48 دقيقة أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس عن استبعاد لورينسو بيلغريني من قائمة المنتخب بسبب الإصابة وتعويضه بغايتانو كاستروفيلي قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا 2020. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا إيطاليا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة ماغواير يعود للمشاركة في تدريبات إنكلترا 1:23 دقيقة "الأوليمبيكو" جاهز لاستقبال المشجعين 0:38 دقيقة هانتر يغيب عن ما تبقى من منافسات الأدوار الإقصائية 0:43 دقيقة بوستيكوغلو مديراً فنياً لسلتيك 0:55 دقيقة الحكومة الدنماركية تسمح بزيادة عدد الجماهير 0:31 دقيقة فينالدوم رسمياً في باريس سان جيرمان 0:58 دقيقة beIN SPORTS تمدد عقد بث البطولات الأوروبية لليويفا 0:48 دقيقة إنريكي: "بوسكيتس سيكون حاضراً في اليورو" 1:12 دقيقة الجماهير تغادر مكرهة مباراة دجوكوفيتش وبيريتيني! 0:48 دقيقة استبعاد بيلغريني من قائمة إيطاليا