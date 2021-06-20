واصل المنتخب الإيطالي سيطرته المطلقة على المجموعة الأولى في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، وحقق فوزاً بأقل مجهود على نظيره الويلزي بهدف دون رد الأحد في إطار الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات.

أقيمت المباراة على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما وأحرز هدف اللقاء الوحيد ماتيو بيسينا في الدقيقة 39.

وفي إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى أيضاً حقق المنتخب السويسري فوزه الأول في البطولة عقب تفوقه على نظيه التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحلق الأتزوري بذلك في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبشباك نظيفة في الوقت الذي أحرز الفريق 7 أهداف، فيما تأهلت ويلز إلى الدور القادم بعد أن ضمنت المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام سويسرا التي أنهت مشاركتها في المركز الثالث وستنتظر تحديد مصيرها في التأهل إلى ثمن النهائي عقب نهاية مباراة دور المجموعات.

أهم أحداث الجولة الختامية في المجموعة الأولى

نهاية المباراة بفوز المنتخب الإيطالي وتأهل إلى ثمن النهائي متصدراً المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة مسيرة رائعة للأتزوري الذي لم يخسر في آخر 30 مباراة، فاز في 25 وتعادل في 5، معادلاً أطول سلسلة له من عدم الخسارة بتاريخه والتي حققها بين عامي 1935 – 1939.

الدقيقة 88 - ضغط متواصل من إيطاليا ودفاع مستميت من ويلز بعشرة لاعبين بيلوتي كاد أن يضاعف النتيجة إلا أن وارد تألق مجدداً وأنقذ مرماه، حتى الآن ويلز ثانية في المجموعة بفارق الأهداف أمام سويسرا.

الدقيقة 74 – مجهود رائع لفيراتي الذي يقوم بدور صانع الألعاب على أفضل ما يكون هيأ كرة رائعة للبديل فرانسيسكو أكيربي الذي فشل في استغلالها.

الدقيقة 68 – مباراة سويسرا وتركيا | شاكيري سجل هدفه الثاني والثالث للمنتخب السويسري لتصبح النتيجة تقدم سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الدقيقة 65 – بيلوتي كاد أن يحرز الهدف الثاني لإيطاليا، سيطر على الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة صوب المرمى إلى أن حارس ويلز تصدى لها بمهارة إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 55 – الأمور تزداد صعوبة على المنتخب الويلزي عقب طرد لاعب إيثان إمبادو إثر تدخله العنيف جداً على بيرنارديسكي.

الدقيقة 53 – فيديريكو بيرنارديسكي مهاجم يوفنتوس سدد ركلة حرة مباشرة رائعة، الكرة اصطدمت بالقائم في أولى الفرص الحقيقية في الشوط الثاني.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مستحق للمنتخب الإيطالي بهدف نظيف .. الأتزوري يواصل مستواه الاستثنائي في يورو 2020 .. الفريق إلى الآن أحرز 7 أهداف ولم تهتز شباكه بأي هدف.

في الوقت ذاته انهت سويسرا الشوط الأول من مواجهتها أمام تركيا في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى أيضاً منقدمة بثنائية نظيفة، افتتح هاريس سيفيروفيتش التسجيل في الدقيقة 6 قبل أن يضيف نجم الفريق ولاعب ليفربول الإنكليزي شيردان شاكيري الهدف الثاني في الدقيقة 26.

الدقيقة 39 – إيطاليا تتقدم .. ماركو فيراتي انبرى لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء ويلز، فيراتي نفذ الكرة بشكل رائع انقض عليها ماتيو بيسينا ولمسها بمهارة فأسكنها الشباك معلناً تقدم الأتزوري .. إيطاليا تواصل تألقها وإبداعها حتى في غياب 8 لاعبين من تشكيلتها الأساسية.

الدقيقة 36 – فيراتي الذي يبدأ مشاركته مع الأتزوري كأساسي أمام ويلز أرسل كرة رائعة من وسط الملعب تخطت مدافعي ويلز وكاد أن يلحق بها أندريا بيلوتي إلا أن الكرة سبقته إلى يد حارس ويلز داني ورد.

الدقيقة 30 - فيدريكو كييزا كاد أن يفتتح التسجيل للمنتخب الإيطالي إلا أن كرته ذهبت إلى ركلة ركنية لم تستغل.

الدقيقة 27 – المحاولة الهجومية الأولى للمنتخب الويلزي على المرمى، المدافع كريس غونتر ارتقى لكرة عرضية وسددها رأسي ذهبت فوق مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء الروماني أوفيديو ألين هاتيجان أطلق صافرته معلناً انطلاق المباراة المرتقبة بين إيطاليا المذهلة إلى الآن ومتصدرة المجموعة برصيد 6 نقاط وويلز التي تطلع لمواصلة التألق بعد أن حصدت 4 نقاط في الجولتين السابقتين.

تشكيلة الفريقين

إيطاليا

🗒️ How Italy and Wales line up in Rome...



🇮🇹 Italy make 8 changes; Verratti returns

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Gunter, N. Williams and Ampadu all start



Key player for both sides? 🔑#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 20, 2021

ويلز