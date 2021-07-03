إنكلترا تنشد تجاوز عقبة أوكرانيا من قبل beIN SPORTS July 3, 2021 10:34 3:13 دقيقة بتخطيه لعقبة المنتخب الألماني ارتفع سقف طموح المنتخب الإنكليزي في "يورو 2020"، وبات التتويج باللقب هدفا معلنا. لكن طريق الإنكليز إلى المربع الذهبي سيعترضه منتخب أوكراني حالم بمواصلة المشوار وتحقيق المفاجأة. تقارير إخبارية المنتخب الأوكراني يورو 2020 بطولة أمم أوروبا المنتخب الإنكليزي -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة حوار حصري مع آشلي كول 3:23 دقيقة موقعة مرتقبة بين التشيك والدنمارك 3:13 دقيقة إنكلترا تنشد تجاوز عقبة أوكرانيا 3:13 دقيقة مباراة إنكلترا وأوكرانيا - التغطية الخاصة 3:35 دقيقة يورو 2020: إصابة الإيطالي سبيناتسولا في وتر أخيل 0:58 دقيقة لوكاس باكيتا: نسير خطوة بخطوة وعلينا مواصلة العمل 1:04 دقيقة كلاوديو برافو: لعبنا مباراة تنافسية 1:40 دقيقة نيمار: كانت تجربة صعبة لكننا استفدنا منها 3:12 دقيقة البرازيل تهزم تشيلي وتتأهل إلى المربع الذهبي 6:16 دقيقة بيرو تتخطى باراغواي وتبلغ نصف النهائي