وبعد شوط أول سلبي، سجل لاعب نادي مانشستر سيتي رحم ستيرلينغ هدف الفوز الغالي 57 بعد تمريرة ممتازة من كالفين فيليبس.

وثأرت إنكلترا من منافستها كرواتيا التي أخرجتها من نصف نهائي كأس العالم 2018 بالفوز 2-1.

مع العلم أن المنتخبان تقابلا في دوري الأمم الأوروبية عام 2018 أيضاً.

وهذه المرة الأولى التي تفوز فيها إنكلترا في مباراتها الافتتاحية ضمن اليورو (تعادل 5 مرات، خسر 4).

وتضم المجموعة منتخبي اسكتلندا وتشيكيا اللذين يتواجهان الإثنين في غلاسكو.

وشهدت المباراة مشاركة أصغر لاعب بتاريخ اليورو وهو جود بيلينغهام بعمر 17 عامًا و 349 يومًا، وبات أصغر لاعب إنكليزي يلعب في أي بطولة كبرى (كأس العالم ويورو).

وتفوق لاعب بوروسيا دورتموند الألماني على الهولندي يترو ويلمز الذي كان يبلغ 18 عاماً و71 يوماً حين شارك في مباراته الأولى في نهائيات كأس أوروبا 2012 ضد الدانمارك.

ورفع مهاجم ستيرلينغ رصيده إلى 13 هدفاً في مبارياته الـ17 الأخيرة مع "الأسود الثلاثة"، إضافة الى ست تمريرات حاسمة خلال هذه السلسلة بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

تفاصيل من اللقاء:

- نهاية المباراة بفوز إنكلترا بهدف وحيد.

- د 74 مجدداً الكرة تهيأت أمام رحيم لكنه سددها برعونة فوق المرمى.

- د 68 ماونت يسدد حرة مباشرة تعلو قليلاً عارضة دومينيك ليفاكوفيتش.

- د 61 هاري كاين كاد أن يضيف الثاني لكن كرته علت المرمى.

- د 57 هدف أول لإنكلترا يوقع عليه رحيم ستيرلينغ بعد تمريرة عميقة بغاية الروعة من فيليبس.

تشارك إنكلترا للمرة الـ10 في بطولة أوروبا – أكثر منتخب يشارك في البطولة دون أن يصل للنهائي (31 مباراة).

- د 55 أول تهديد حقيقي في الحصة الثانية جاء من نجم ريال مدريد لوكا مودريتش بتسديدة قوية أمسكها بيكفورد.

- بداية الشوط الثاني.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0

- د 43 واحدة من أكثر الفرص المواتية للتسجيل لدى إنكلترا سنحت لكيران تريبير الذي سدد حرة مباشرة من مسافة مثالية لكن الحائط البشري لكرواتيا منعها من متابعة طريقها.

- د 30 كرواتيا تحاول تهدئة اللعب والدخول أكثر بأجواء اللقاء والمبادرة للهجوم بعدما امتصت البداية المميزة لأصحاب الأرض.

- مع انتصاف الشوط المنتخب الكرواتي لم يشكل أي خورة تذكر حتى تسديدة بيرزيتش ذهبت بعيدا جداً عن المرمى

هذه المواجهة الثالثة بين المنتخبين في بطولة كبرى. فازت إنكلترا 4-2 في دور المجموعات 2004 فيما تفوقت كرواتيا 2-1 بعد وقت إضافي في نصف نهائي كأس العالم 2018.

- بعد مرور ربع ساعة إنكلترا تبدو واثقة وتفرض أسلوبها على منافستها.

- 06 فودين كاد أن يفتتح التسجيل بتسديدة ملتفة أصابت القائم.

- 01 الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو يطلق صافرة بداية اللقاء.

تشكيلة إنكلترا:

Team news is in!



Your #ThreeLions to face Croatia in our opening game at #EURO2020... 👊 pic.twitter.com/HxYXprXtex — England (@England) June 13, 2021

تشكيلة كرواتيا: