إنسيني: "بداية مثالية" من قبل beIN SPORTS June 12, 2021 00:46 1:21 دقيقة قال الإيطالي لورينزو إنسيني إن منتخب بلاده حقق بداية مثالية من خلال تحقيق الفوز على نظيره التركي في المباراة الافتتاحية لـ"يورو 2020". مقابلات يورو 2020 المنتخب التركي بطولة أمم أوروبا المنتخب الإيطالي لورينزو إنسيني -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة إنسيني: "بداية مثالية" 0:50 دقيقة إيموبيلي: "هدفنا الذهاب بعيداً في البطولة" 0:41 دقيقة رونالدو واثق من قدرة البرتغال على تجاوز عقبة المجر 1:14 دقيقة مانشيني يريد البناء على تجاوز تركيا في يورو 2020 5:00 دقيقة إيطاليا تستعرض في افتتاح يورو 2020 0:28 دقيقة المنتخب الإيطالي يبصم على أول أهداف "يورو 2020" 15:57 دقيقة حفل افتتاح مميّز لـ"يورو 2020" 0:48 دقيقة مارتينيز يقرّ بصعوبة مواجهة المنتخب الروسي 0:27 دقيقة الكشف عن تشكيلة كولومبيا المشاركة في كوبا أميركا 0:47 دقيقة هيكو يستبعد فتح فضاء الألعاب الأولمبية بالكامل