وتخطت إيطاليا منتخب بلجيكا 2-1 في طريقها لنصف النهائي، لكن ظهير فريق روما طلب التبديل بعد أن أظهرت الإعادة التلفزيونية تعرضه للإصابة أثناء الجري.

وبدا أن الظهير الإيطالي المؤثر، الذي لعب أدواراً بطولية مع الأتزوري في يورو 2020، قد تعرض لإصابة مقلقة في الدقيقة 78 من المباراة التي لعبت على ملعب أليانز أرينا.

وأفادت بعض التقارير الصحافية في إيطالية، أن اللاعب أصيب بتمزق في وتر العرقوب وقد يواجه عدة أشهر من الغياب.

كان مدافع الجيلاروسي يبكي عندما تم نقله على محفة وتم استبداله بزميله إيمرسون بالميري، الذي من المرجح أن يستمر على الجهة اليسرى عندما تواجه إيطاليا منافستها إسبانيا في نصف نهائي المسابقة.