

وكانت اسكتلندا تعوّل كثيراً على لاعب تشيلسي الإنكليزي البالغ 20 عاماً لمباراة الثلاثاء ضد كرواتيا وصيفة بطلة العالم في غلاسكو، لاسيما بعد الأداء المميز الذي قدمه في الجولة الماضية ضد إنكلترا (صفر-صفر)، ما خوله نيل جائزة أفضل لاعب.



وتحتاج اسكتلندا إلى الفوز الثلاثاء لكي تدخل في حسابات التأهل إلى ثمن النهائي.

وقال الاتحاد الاسكتلندي في بيان "بإمكاننا التأكيد أنّ نتيجة اختبار أحد أعضاء المنتخب الوطني الاسكتلندي، بيلي غيلمور، جاءت إيجابية بكوفيد-19".



وأفاد الاتحاد الاسكتلندي إلى أن غيلمور كان على تواصل مع السلطات الصحية المختصة بعد صدور النتيجة الإيجابية و"سيعزل بيلي نفسه الآن لمدة 10 أيام، وسيغيب بالتالي عن مباراة المجموعة الرابعة ليورو 2020 ضد كرواتيا في هامبدن".



ولم يُطلب من أي عضو آخر في الفريق بعزل نفسه بسبب الاحتكاك بغيلمور في معسكر تمارين المنتخب في ميدلزبره.



وسبق للاعب وسط اسكتلندي آخر وهو جون فليك أن دخل في عزل صحي لمدة 10 أيام قبل البطولة بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس خلال معسكر تدريبي في إسبانيا.