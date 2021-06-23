كشّرت إسبانيا عن أنيابها في الوقت المناسب وتجنّبت إحراج الخروج من الدور الأول للمرة الأولى منذ 2004، ببلوغها ثمن نهائي "يورو 2020" كثانية المجموعة الخامسة بعد فوزها المصيري الكاسح على سلوفاكيا 5-صفر الأربعاء في إشبيلية ضمن الجولة الثالثة الأخيرة، فيما تصدّرت السويد بفوزها الدراماتيكي على بولندا 3-2 في الوقت القاتل.

وتناوب على تسجيل أهداف "لا روخا" كل من مارتن دوبرافكا (30 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وإيميريك لابورت (45+3) وبابلو سارابيا (56) وفيران توريس (67) ويوراي كوشكا (71 خطأ في مرمى منتخب بلاده).

وبهذا الفوز الكبير رفعت إسبانيا رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف السويد المتصدرة (7 نقاط) في حين تجمّد رصيد سلوفاكيا عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة أمام بولندا الأخيرة التي توّقف رصيدها عند نقطة يتيمة.

ونتيجة خسارة سلوفاكيا وتلقيها خماسية نظيفة، حسمت أوكرانيا بطاقتها إلى ثمن النهائي كثالثة المجموعة الثالثة بثلاث نقاط مع سجل تهديفي 1- مقابل 5- لسلوفاكيا.

وسبق لتشيكيا (المجموعة الرابعة) وسويسرا (الأولى) أن حسمتا بطاقتين من الأربع المخصصة لأفضل مركز ثالث في المجموعات الست.

ودخل المنتخب الإسباني بقيادة مدربه لويس إنريكي المراهن على الشباب في مهمة البناء للمستقبل، لقاء الأربعاء وهو بحاجة إلى الفوز لكي يواصل مشواره في البطولة القارية بعد اكتفائه بالتعادل في مباراتيه الأوليين ضد السويد (صفر-صفر) وبولندا (1-1).

ووجد إنريكي نفسه تحت ضغط هائل نتيجة قراره باستبعاد سيرخيو راموس عن تشكيلة النهائيات القارية المقامة بنسختها السادسة عشرة في 11 دولة احتفالاً بالذكرى الستين لانطلاقها، إذ أظهر "لا روخا" في مباراتيه الأوليين إنه يفتقد إلى قائد في أرض الملعب.

لكن شباب إنريكي كشّروا عن أنيابهم في الوقت الحاسم ومنحوا بلادهم أكبر انتصار في تاريخ مشاركاتها في النهائيات.

وتلتقي إسبانيا في ثمن النهائي الإثنين مع كرواتيا وصيفة المجموعة الرابعة في كوبنهاغن، فيما تلعب السويد مع ثالث المجموعة الثانية أو الثالثة في غلاسكو الثلاثاء المقبل.

أرقام من وحي مباراة سلوفاكيا وإسبانيا

● عادل منتخب إسبانيا الفوز بأكبر فارق في بطولة أوروبا، وبات خامس منتخب يحقق الفوز بفارق 5 أهداف بعد فرنسا والدنمارك 1984، هولندا 2000 والسويد 2004.

● تعرّضت سلوفاكيا لأكبر خسارة لها في بطولة كبرى، بعد أن كانت أكبر خسارة بفارق 3 أهداف من ألمانيا في يورو 2016 (0-3).

● سجلت إسبانيا 5 أهداف في مباراة في بطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخها في مباراتها الـ43 في البطولة.

● حققت إسبانيا فوزها الـ50 في البطولات الكبرى، لتصبح رابع منتخب أوروبي يحقق ذلك بعد ألمانيا، إيطاليا وفرنسا.

● منذ أول مشاركة له مع المنتخب في أكتوبر 2019، ساهم جيرارد مورينو في إحراز 10 أهداف (سجل 5 صنع 5)، أكثر من أي لاعب إسباني خلال هذه الفترة.

● بتسديدته الأولى في المباراة، سجل فيران توريس بعد دخوله بديلاً بـ44 ثانية، أسرع هدف للاعب بديل في بطولة أوروبا منذ هدف الإسباني خوان كارلوس فاليرون في 2004 ضد روسيا (39 ثانية).

● السلوفاكيان مارتين دوبرافكا ويوراي كوشكا سابع وثامن لاعبين يسجلان أهدافاً ذاتية في بطولة أوروبا 2020 – بقدر ما سجل من أهداف ذاتية منذ 1980 حتى 2016.

● فشلت إسبانيا بالتسجيل من ركلتي جزاء في دور المجموعات في بطولة أوروبا 2020، أول منتخب يهدر ركلتي جزاء في بطولة واحدة منذ هولندا 2000.

● هذه المرة الأولى التي تبدأ فيها إسبانيا بلاعبين تحت سن 21 عاماً (بيدري وإيريك غارسيا) في بطولة أوروبا والأولى في بطولة كبرى منذ كأس العالم 2006 (سيرخيو راموس وسيسك فابريغاس ضد فرنسا).

