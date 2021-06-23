إسبانيا تبحث عن فوزها الأول وبطاقة التأهل من قبل beIN SPORTS June 23, 2021 11:51 2:20 دقيقة يسعى المنتخب الإسباني إلى تجاوز خيبة الانطلاقة وتحقيق التأهل إلى ثمن النهائي وذلك عبر حصد انتصار على سلوفاكيا التي يكفيها التعادل للالتحاق بركب المتأهلين. تقارير إخبارية يورو 2020 منتخب إسبانيا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 2:39 دقيقة بولندا ترفع شعار الفوز أمام السويد 2:20 دقيقة إسبانيا تبحث عن فوزها الأول وبطاقة التأهل 2:43 دقيقة ألمانيا لتجاوز عقبة المجر والمضي قدماً 3:25 دقيقة قمة نارية مرتقبة بين البرتغال وفرنسا 2:27 دقيقة ماذا قال ساوثغيت عن أداء لاعبيه في مواجهة التشيك ؟ 1:40 دقيقة هندرسون يثمّن التأهل إلى ثمن النهائي بشباك نظيفة 4:25 دقيقة كرواتيا تحجز مقعداً في ثمن النهائي 0:41 دقيقة موريتانيا تتجاوز اليمن وتبلغ نهائيات كأس العرب 2:45 دقيقة إنكلترا تهزم التشيك وتحسم صدارة المجموعة الرابعة 0:31 دقيقة رسمياً تشالهانوغلو إلى إنتر قادماً من جاره ميلان