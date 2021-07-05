أويارثابال يشدد على قوة المنتخب الإيطالي من قبل beIN SPORTS July 5, 2021 16:19 1:10 دقيقة شدد ميكيل أويارثابال لاعبُ المنتخب الإسباني، على قوةِ منتخبِ إيطاليا، خصمِهم في نصف النهائي، لكنه أكد في الوقت ذاتِه ثقتَهم في أنفسِهم، وفي قدرتِهم على تحقيقِ الانتصار وبلوغ النهائي. مقابلات منتخب إيطاليا يورو 2020 منتخب إسبانيا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة أويارثابال يشدد على قوة المنتخب الإيطالي 2:14 دقيقة مدافع إسبانيا يؤكد صعوبة المواجهة أمام إيطاليا 1:35 دقيقة ستونز يوضح أسباب صلابة دفاع المنتخب الإنكليزي 3:43 دقيقة آخر أخبار الأتزوري قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة 2:18 دقيقة إنريكي يسعى إلى مواصلة نجاحه مع المنتخب الإسباني 2:39 دقيقة "منتخب مانشيني" مرشح فوق العادة للفوز باللقب 0:33 دقيقة أنس جابر تواصل تألقها وتبلغ ربع نهائي ويمبلدون 2:04 دقيقة أجمل لقطات ربع نهائي "يورو 2020" 2:54 دقيقة مواجهة "ثأرية" بين بيرو والبرازيل في نصف النهائي 3:04 دقيقة ميلووكي باكس وفينيكس صنز يبحثان عن لقب طال انتظاره