وتدين أوكرانيا التي لم تتجاوز دور المجموعات في مشاركتيها السابقتين (2012 و2016)، بالتأهل التاريخي إلى ربع النهائي للبديل أرتيم دوفبيك الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وكان المنتخبان احتكما إلى شوطين إضافيين بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي، إذ تقدمت أوكرانيا عبر أولكسندر زينتشينكو (27) وعادل إميل فورسبرغ للسويد (43) التي أكملت اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد ماركوس دانييلسون في الشوط الإضافي الأول.

وتلتقي أوكرانيا السبت في روما مع إنكلترا التي تغلبت على غريمتها ألمانيا 2-صفر في معقلها "ويمبلي".

أرقام هامة

● وصلت أوكرانيا لربع نهائي بطولة كبرى للمرة الثانية في تاريخها، بعد كأس العالم 2006 عندما ودّعت هذا الدور على يد إيطاليا.

● سجل أرتيم دوفبيك (120:37 ) ثاني أكثر هدف متأخر في تاريخ بطولة أوروبا بعد هدف التركي سميح سينتورك ضد كرواتيا 2008 (121:01) ومتفوقاً على هدف ميشيل بلاتيني ضد البرتغال 1984 (118:53).

● ودّعت السويد بطولة أوروبا من آخر 3 مرات وصلت فيها للأدوار الإقصائية (1992 ضد ألمانيا و2004 ضد هولندا).

● أوليكسندر زينتشينكو خامس لاعب من مانشستر سيتي يسجل في يورو 2020 بعد كل من (كيفين دي بروين، رحيم ستيرلينغ، إيمريك لابورت وفيران توريس)، فقط أتالانتا سجل له 5 لاعبون مختلفون في البطولة.

● سجل إيميل فورسبيرغ 4 أهداف في يورو 2020، اللاعب السويدي الوحيد الذي سجل أكثر منه في نسخة واحدة من البطولات الكبرى هو كينيت أندرسون في كأس العالم 1994 (5).

● أصبح ماركوس دينيلسون رابع لاعب يتحصّل على بطاقة حمراء في الأشواط الإضافية في بطولة أوروبا، والأول منذ البرتغالي نونو غوميش ضد فرنسا 2000.

● مواجهة السويد وأوكرانيا هي رابع مباراة في دور الـ16 من يورو 2020 تتجه للأشواط الإضافية، أكبر عدد من المباريات الممددة في الأدوار الإقصائية في نسخة واحدة من البطولة، لتتفوق على نسخة 2008 التي شهدت تمديد 3 مباريات في ربع نهائي 2008.