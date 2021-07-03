أهداف اليوم التاسع عشر من بطولة أمم أوروبا 2020 من قبل beIN SPORTS July 4, 2021 01:08 3:06 دقيقة 7 أهداف شهدها اليوم التاسع عشر من منافسات "يورو 2020"، إليكم جميع أهداف هذا اليوم. يورو 2020 أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة أهداف اليوم التاسع عشر - يورو 2020 4:26 دقيقة منتخب إنكلترا يعبر بقوة إلى نصف نهائي يورو 2020 0:30 دقيقة بارتي تصعد إلى ثمن نهائي بطولة ويمبلدون 1:05 دقيقة لوك شو: نريد أن نذهب إلى أبعد الحدود 1:17 دقيقة ماذا قال ماغواير بعد بلوغ إنكلترا نصف النهائي؟ 0:53 دقيقة زفيريف يسير بثبات في بطولة ويمبلدون 1:38 دقيقة كايير يوجّه رسالة لكريستيان إريكسن ! 1:25 دقيقة شمايكل: "كنّا نعي صعوبة مواجهة التشيك" 2:40 دقيقة تأكيد إصابة الإيطالي سبيناتسولا بتمزق في وتر أخيل 3:46 دقيقة الدنمارك تتخّطى عقبة التشيك وتبلغ نصف النهائي