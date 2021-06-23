افتتح المنتخب المجري التسجيل في الدقيقة 11 عن طريق نجمه وهدافه آدم شالاي قبل أن يتعادل كاي هافيرتس للماكينات الألمانية في الدقيقة 66.

وبعد دقيقتين فقط وتحديداً في الدقيقة 68 سجل أندراس شافير ثاني أهداف المجر بعد خطأ فادح من مانويل نوير حارس المنتخب الألماني، قبل أن ينقذ ليون غوريتسكا المانشافت ويحرز هدف التعادل لألمانيا في الدقيقة 84.

وتأهلت بذلك ألمانيا إلى الدور ثمن النهائي وضربت موعداً صعباً ومرتقباً مع إنكلترا في ويمبلي بعد أن حسمت المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما تذيلت المجر منتخبات المجموعة برصيد نقطتين.