أصداء خروج المنتخب الفرنسي من يورو 2020 من قبل beIN SPORTS June 29, 2021 15:26 5:28 دقيقة أثار الوداع المبكر للمنتخب الفرنسي لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" أصداء واسعة وردود أفعال متباينة في الشارع الفرنسي، مرسلنا نسيم طالبي يضعنا في قلب الحدث وينقل لنا آخر أخبار منتخب الديوك. تقارير إخبارية يورو 2020 منتخب فرنسا بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 3:49 دقيقة آخر الاستعدادات قبل مواجهة إنكلترا وألمانيا 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 5:28 دقيقة أصداء خروج المنتخب الفرنسي من يورو 2020 0:38 دقيقة بارتي تؤكد مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020 1:10 دقيقة أنس جابر بسهولة إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون 0:49 دقيقة كوكي يتحدث عن أسباب فوز أتلتيكو مدريد بلقب الليغا 2:34 دقيقة مواجهة خارج حدود التوقعات بين السويد وأوكرانيا 8:08 دقيقة صدام بين إنكلترا وألمانيا في مواجهة كلاسيكية كبرى 1:36 دقيقة أراسكايتا: "علينا أن نكون جاهزين لمواجهة كولومبيا" 0:58 دقيقة غوستافو غوميز: "كانت مجموعة صعبة"