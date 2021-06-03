خرج ألكسندر-أرنولد وهو يعرج في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي فازت بها إنكلترا بهدف نظيف بعد تعرضه للإصابة أثناء تشتيته الكرة، وألمح المدرب غاريث ساوثغيت بعد المباراة إنها "ليست مؤشرًا جيدًا".

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد "أظهرت الصورة الخميس أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لن يكون قادرًا على اللعب في البطولة المقبلة، لذا انسحب من تشكيلة إنكلترا للعودة إلى ناديه من أجل إعادة التأهيل".

وأضاف أن "غاريث ساوثغيت لن يختار بديلًا إلا بعد عودة المنتخب الأحد إلى ملعب ريفرسايد للمباراة الاستعدادية ضد رومانيا".

وعاش ألكسندر-أرنولد فترة عصيبة قبل معرفة اللائحة النهائية لمنتخب بلاده، لاسيما أنه كان مهمشًا طيلة العام من قبل ساوثغيت الذي تركه خارج التشكيلة في آذار/مارس الماضي خلال تصفيات مونديال 2022. لكن الأداء المميز الذي قدّمه في المراحل الأخيرة من الموسم مع ليفربول ومساهمته في حصول الأخير على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، دفعا ساوثغيت إلى استدعائه لخوض النهائيات القارية، قبل أن تُنهي الإصابة حلمه.

ويملك ساوثغيت خيارات عدة في مركز الظهير الأيمن مع تواجد كل من ريس جيمس لاعب تشيلسي بطل أوروبا، كايل ووكر بطل إنكلترا مع مانشستر سيتي وكيران تريبيير المتوج مع أتلتيكو مدريد بطلاً لإسبانيا.

