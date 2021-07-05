أجمل لقطات ربع نهائي "يورو 2020" من قبل beIN SPORTS July 5, 2021 12:58 2:04 دقيقة بين فرحة التأهل وخيبات الخروج .. الجماهير ترسم أبهى تفاعل في مدرجات اليورو إليكم أجمل لقطات دور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020". يورو 2020 بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة أنس جابر تواصل تألقها وتبلغ ربع نهائي ويمبلدون 2:04 دقيقة أجمل لقطات ربع نهائي "يورو 2020" 0:47 دقيقة دونشيتش يقود سلوفينيا إلى أولمبياد طوكيو 0:48 دقيقة ألمانيا تحجز مقعدها في أولمبياد طوكيو 2:43 دقيقة الرياضة جزء من ثقافة العائلة المالكة في بريطانيا 0:50 دقيقة تصريحات لوغريت تزيد الغموض حول مستقبل ديشان 1:55 دقيقة استعداداً للكأس الذهبية...قطر تفوز على سالفادور 1:01 دقيقة مورينيو يأسف لإصابة سبيناتسولا 2:34 دقيقة جيل 92 لا يزال يلهم الدنماركيين 0:37 دقيقة ساوثغيت يحذر لاعبيه من التهاون أمام الدنمارك