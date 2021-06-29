آخر الاستعدادات قبل مواجهة إنكلترا وألمانيا المرتقبة من قبل beIN SPORTS June 29, 2021 15:41 3:49 دقيقة مراسلنا إبراهيم خضرة ينقل لنا الاستعدادات الأخيرة لمنتخبي إنكلترا وألمانيا قبل مواجهتهما المرتقبة في إطار ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020". تقارير إخبارية منتخب ألمانيا منتخب إنكلترا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 3:49 دقيقة آخر الاستعدادات قبل مواجهة إنكلترا وألمانيا 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 5:28 دقيقة أصداء خروج المنتخب الفرنسي من يورو 2020 0:38 دقيقة بارتي تؤكد مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020 1:10 دقيقة أنس جابر بسهولة إلى ثاني أدوار بطولة ويمبلدون 0:49 دقيقة كوكي يتحدث عن أسباب فوز أتلتيكو مدريد بلقب الليغا 2:34 دقيقة مواجهة خارج حدود التوقعات بين السويد وأوكرانيا 8:08 دقيقة صدام بين إنكلترا وألمانيا في مواجهة كلاسيكية كبرى 1:36 دقيقة أراسكايتا: "علينا أن نكون جاهزين لمواجهة كولومبيا" 0:58 دقيقة غوستافو غوميز: "كانت مجموعة صعبة"