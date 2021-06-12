وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إيقاف مباراة الدنمارك وفنلندا بسبب الحالة الصحية لإريكسن.
ولاقت حالة إريكسن تضامناً كبيراً مع نجم إنتر الإيطالي إذ بات اسمه الأكثر تردداً في العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونضع أمامكم آخر الأخبار والتطوارت الواردة والمتعلقة بحالة النجم الدنماركي.
- تضامن عالمي مع إريكسن
- يويفا يقرر استئناف مباراة الدنمارك وفنلندا
- الاتحاد الأوروبي يؤكد استقرار الحالة الصحية لإريكسن.
- مصادر beIN SPORTS تشير إلى أنّ إريكسن استعاد وعيه.
- الاتحاد الدنماركي يوضح: "اللاعب مستفيق وسيخضع لفحوصات جديدة".
- الاتحاد الأوروبي يؤكد استقرار الحالة الصحية لإريكسن.
- توضح المصادر أنّ المعلومات القادمة ستكون في الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة.
- أشار جمال جبلي مراسل قنواتنا إلى تعرض إريكسن لأزمة قلبية وتمّ نقله إلى المستشفى.
- هناك أشياء في الحياة أكثر أهمية من كرة القدم.
- طالب الاتحاد الأوروبي من الجماهير البقاء في المدرجات بانتظار المزيد من التحديثات وذلك من خلال المذيع الداخلي للملعب.