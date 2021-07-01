آخر الأخبار قبل مباراة سويسرا وإسبانيا من قبل beIN SPORTS July 1, 2021 18:22 4:36 دقيقة تعرف على آخر الأخبار قبل مباراة سويسرا وإسبانيا في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2020". تقارير إخبارية منتخب سويسرا إسبانيا منتخب إسبانيا بطولة أمم أوروبا سويسرا -آخر الفيديوهات 4:36 دقيقة آخر الأخبار قبل مباراة سويسرا وإسبانيا 2:07 دقيقة فيديريكو كييزا يسير على خطى أبيه 0:49 دقيقة منظمة الصحة العالمية تدعو لمراقبة جماهير اليورو 0:40 دقيقة دي بروين وهازار يغيبان عن تدريبات بلجيكا 0:34 دقيقة زفيريف يواصل تقدمه في ويمبلدون 0:31 دقيقة دورتموند ويونايتد يتفقان رسمياً على انتقال سانشو 0:52 دقيقة مواجهات قوية في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية 2:37 دقيقة فينيكس صنز يبلغ النهائي الثالث في تاريخه 0:49 دقيقة الغموض يكتنف مستقبل ليونيل ميسي ! 0:56 دقيقة طاقم تحكيم سلوفيني لقمّة بلجيكا وإيطاليا