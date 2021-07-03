آخر استعدادات التشيك والدنمارك للقائهما المتكافئ July 3, 2021 15:24 3:25 دقيقة تستمر مبارياتُ ربع نهائي بطولة أمم أوروبا، عندما يلتقي منتخبا الدنمارك والتشيك على ملعب باكو الأولمبي، من أجل حجز بطاقة عبور إلى نصف النهائي، مباراةٌ ليست سهلة على كلا الفريقين، خاصة وأن أحدَهما سيبلغُ دوراً لم يتوقع كثيرونَ الوصولَ إليه. تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا المنتخب الدنماركي المنتخب التشيكي -آخر الفيديوهات 3:25 دقيقة آخر استعدادات التشيك والدنمارك للقائهما المتكافئ 2:19 دقيقة مساندة إيطالية متوقعة لتشيفتشينكو 4:24 دقيقة آخر أخبار التحضيرات قبل مواجهة إنكلترا وأوكرانيا 0:36 دقيقة كرة اليد - المصري علي زين ينضمّ لصفوف برشلونة 1:47 دقيقة حوار حصري مع آشلي كول 0:39 دقيقة استقبال الأبطال لمورينيو مدرب روما الجديد 3:23 دقيقة موقعة مرتقبة بين التشيك والدنمارك 0:41 دقيقة هاميلتون يجدّد عقده مع مرسيدس حتى عام 2023 3:13 دقيقة إنكلترا تنشد تجاوز عقبة أوكرانيا 3:13 دقيقة مباراة إنكلترا وأوكرانيا - التغطية الخاصة