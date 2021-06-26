آخر أخبار مباراة إيطاليا والنمسا من قبل beIN SPORTS June 26, 2021 14:21 6:00 دقيقة تعرّف على آخر أخبار المواجهة التي ستجمع المنتخب الإيطالي بنظيره النمساوي اليوم السبت في ثمن نهائي "يورو 2020" على ملعب ويمبلي. تقارير إخبارية يورو 2020 إيطاليا بطولة أمم أوروبا المنتخب الإيطالي النمسا -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة آخر مستجدات مواجهة الأهلي والترجي 0:27 دقيقة كيربر تظفر بلقب بطولة "باد هومبورغ " 0:33 دقيقة أوستابينكو تحرز لقب بطولة إيستبورن 6:00 دقيقة آخر أخبار مباراة إيطاليا والنمسا 3:10 دقيقة مواجهة حاسمة بين الأهلي والترجي 2:16 دقيقة "التدارك" شعار الوداد أمام كايزر تشيفس 0:56 دقيقة مقابلة حصرية مع أسطورة حراسة المرمى دينو زوف 2:28 دقيقة ويلز تواجه الدنمارك في مفتتح مباريات ثمن النهائي 3:13 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيطاليا والنمسا 3:13 دقيقة مباراة إيطاليا والنمسا - التغطية الخاصة