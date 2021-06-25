آخر أخبار المنتخب الفرنسي قبل مواجهة سويسرا من قبل beIN SPORTS June 25, 2021 17:23 5:34 دقيقة تعرّف على آخر مستجدّات استعدادات المنتخب الفرنسي لمواجهة سويسرا في ثمن نهائي "يورو 2020". تقارير إخبارية يورو 2020 المنتخب الفرنسي بطولة أمم أوروبا الديوك سويسرا -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة ميدفيديف إلى نهائي بطولة مايوركا 5:01 دقيقة حضور بارز للجنة العليا للمشاريع والإرث في اليورو 5:34 دقيقة آخر أخبار "الديوك" قبل مواجهة سويسرا 3:41 دقيقة آخر مستجدات استعدادات إيطاليا لمواجهة النمسا 0:45 دقيقة إيطاليا تعدّ العدّة لمواجهة النمسا 0:32 دقيقة سينياكوفا إلى نهائي بطولة "باد هومبورغ" 1:41 دقيقة ديمبيلي يتحدث عن علاقة ميسي بلاعبي برشلونة 3:14 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الكويت والبحرين 3:20 دقيقة صعوبات كبيرة تواجه ديشان قبل ملاقاة سويسرا 0:38 دقيقة مشاكل فرنسا تتزايد بإصابة كل من ليمار وتورام