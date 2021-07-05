آخر أخبار الأتزوري قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة من قبل beIN SPORTS July 5, 2021 15:54 3:43 دقيقة مراسلنا حسين ياسين يضعنا في قلب الحدث وينقل لنا آخر أخبار المنتخب الإيطالي قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة في إطار الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، والمقررة غداً الثلاثاء في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة أويارثابال يشدد على قوة المنتخب الإيطالي 2:14 دقيقة مدافع إسبانيا يؤكد صعوبة المواجهة أمام إيطاليا 1:35 دقيقة ستونز يوضح أسباب صلابة دفاع المنتخب الإنكليزي 3:43 دقيقة آخر أخبار الأتزوري قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة 2:18 دقيقة إنريكي يسعى إلى مواصلة نجاحه مع المنتخب الإسباني 2:39 دقيقة "منتخب مانشيني" مرشح فوق العادة للفوز باللقب 0:33 دقيقة أنس جابر تواصل تألقها وتبلغ ربع نهائي ويمبلدون 2:04 دقيقة أجمل لقطات ربع نهائي "يورو 2020" 2:54 دقيقة مواجهة "ثأرية" بين بيرو والبرازيل في نصف النهائي 3:04 دقيقة ميلووكي باكس وفينيكس صنز يبحثان عن لقب طال انتظاره